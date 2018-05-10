Москва, 11 мая, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Негативное отношение киевских властей к акции «Бессмертный полк» не сможет остановить рост этого движения на Украине. Об этом 10 мая заявил политик, соучредитель комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Почему народ начал выступать по всему миру? Потому что «Бессмертный полк» — это полк мира против войны. Люди почувствовали, что может быть беда. Напомнить необходимо, какой ценой далась победа. Поэтому они выходят по всему миру. И на Украине всё больше выходит людей, и никто их не остановит», — заявил Олейник.

По его мнению, отношение власти к акции «Бессмертный полк» является отличным индикатором того, насколько эта власть себя чувствует уверенно и насколько она легитимна в общества.

«Когда власть поддерживает Бессмертный полк, полк поддержит власть. И Путин участвовал в Бессмертном полку как президент и как гражданин. На Украине Бессмертный полк без этой преступной власти — это скрытая форма протеста. В России 82% поддержат Путина, на Украине 82% ненавидят Порошенко, он не может возглавить ничего — это скрытая форма протеста, которая будет с каждым годом увеличиваться. Потому что главным врагом на Украине является самозваная преступная власть», — подчеркнул Олейник.

«Бессмертный полк — высшая форма самоорганизации народа. Никакого отношения власть, политические партии, общественные движения к этому не имеют. Они могут участвовать, поддерживать, или не участвовать. Народ является идейным вдохновителем Бессмертного полка», — заключил он.

9 мая в ряде городов Украины состоялась акция «Бессмертный полк», несмотря на негативную позицию властей, в частности, президента страны Петра Порошенко. Последний заявил о том, что акция является элементом «гибридной войны», которую Россия «ведёт различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, Соединенных Штатов, других стран, всего мира».

При этом не все акции в украинских городах прошли без столкновений с националистами. Так, в Киеве на акцию «Бессмертный полк» напали радикалы-националисты с красно-черными флагами, мероприятие сопровождалось конфликтами и потасовками. В шествии участвовало несколько тысяч человек. Массовая драка произошла на акции «Бессмертного полка» в Мелитополе (Запорожская область), где полицейские требовали снять с участников шествия георгиевские ленточки.