Копенгаген, 11 мая, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Российская национальная сборная по хоккею впервые потерпела поражение на нынешнем чемпионате мира, который проходит в Дании. Игра российской хоккейной сборной против сборной Чехии состоялась накануне, 10 мая.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккей

Российская сборная уступила чехам со счетом 3:4. В первом периоде российские хоккеисты уверенно повели, но и чехи не сдавались — первая двадцатиминутка закончилась со счетом 2:1 в нашу пользу.

Во втором периоде чехи смогли отыграться и сравнять счет — 3:3. Третий период прошел в упорной борьбе, но ворота соперников остались невредимыми.

А вот в овертайме чешский хоккеист Давид Пастрняк принес победу свой сборной — 4:3.

Это первое поражение сборной России в нынешнем чемпионате. Впереди у нашей сборной игра со сборной Швейцарии.