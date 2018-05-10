Москва, 11 мая, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Рассмотрение гаагским судом исков украинских компаний, требующих от России «компенсаций за присоединение Крыма», неправомочно, заявили в пресс-службе Минюста РФ, передает РБК.

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Комментируя сообщение Постоянной палаты третейского суда в Гааге (ППТС) о взыскании с Москвы компенсации украинским компаниям, утратившим активы в Крыму после его воссоединения с Россией, в Минюсте РФ заявили:

«Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска».

Напомним, 9 мая в ППТС огласили решение по искам украинских компаний, согласно которому Россия должна выплатить сумму $159 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинских СМИ уточнили, что речь идет об исках 18 компаний и одного физического лица. Якобы с 2014 года Москва «нарушает права украинских инвесторов».