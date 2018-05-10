Казань, 11 мая, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов считает, что саммит, который проходит в Казани в десятый раз, поможет России наладить контакт с исламским миром. Об этом он заявил в ходе делового завтрака Сбербанка на полях X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

President.tatar.ru Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев на X Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit»

В ходе мероприятия обсуждались вопросы приоритетного сотрудничества России со странами исламского мира, в частности, рассматривалось взаимодействие в сфере исламского банкинга, развитие сектора халяль, другие актуальные темы.

«Мы собираемся уже в десятый раз, KazanSummit набирает обороты. За эти десять лет мы выросли в десять раз. Сегодня этот саммит стал совершенно другой — от темы исламского банкинга уже перерос к теме халяльного образа жизни. Форум получил поддержку Президента России. Есть его поручение, что через казанскую площадку Россия должна иметь тесный контакт с исламским миром», — сказал Минниханов, напомнив, что в России проживают более 20 млн мусульман.

По словам главы Татарии, в ближайшее десятилетие мусульманское население будет расширять индустрию для мусульман, сообщает «Татар-информ».

"Мы хотим показать, что халяль — это не только продукты для мусульман, но и знак качества. Это стремительно растущая индустрия для инвестиций», — отметил Минниханов, добавив, что это и исламские финансы, и еда, и мода, и косметика, и туризм. По его мнению, необходимо учитывать в экономических стратегиях возможности развития мусульманских рынков.

По словам министра информатизации и связи Татарии Романа Шайхутдинова, республика готова обсудить с Организацией Исламского сотрудничества создание фонда для поддержки стартапов.

«Сегодня здесь представлен ряд инновационных разработок Татарстана. Некоторые из них не имеют аналогов в России. Мы видим, что Татарстан, наши предприятия, финансовые организации, стартапы находятся в правильном технологическом тренде», — полагает министр.

Фонд, который планируется организовать, позволит молодым стартапам Татарии и стран ОИС установить связи между собой и получить доступ к финансированию для развития молодежного предпринимательского движения.