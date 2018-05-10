Барселона, Испания, 10 мая, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Партии парламента Каталонии, выступающие за независимость региона от Испании, заявили о поддержке Кима Торра в качестве нового главы регионального правительства, 10 мая передает агентство Associated Press.

Òmnium Cultural Ким Торра

Сторонники независимости региона, удерживающие большинство в парламенте Каталонии, высказались в поддержку кандидата, который был предложен бывшим главой Женералитата Карлесом Пучдемоном.

Выборы нового главы региона и назначение им правительства должны состояться в срок до 22 мая — в противном случае Мадрид получит право в очередной раз разогнать каталонский парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 мая экс-председатель правительства Каталонии и лидер «сепаратистов» Карлес Пучдемон, бежавший от испанских властей за границу, предложил соратникам выбрать главой региона члена парламента Кима Торра.

В отличие от Пучдемона и других «сепаратистов», которые ранее озвучивались парламентом Каталонии в качестве кандидата на пост главы региона, Торра не находится в политической эмиграции или испанской тюрьме.