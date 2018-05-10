Вашингтон, 10 мая, 2018, 23:54 — ИА Регнум. На фоне усилий президента США Дональда Трампа, направленных на проведение мирных переговоров, которые могут кардинальным образом изменить ситуацию на Корейском полуострове, 18 конгрессменов-республиканцев выдвинули кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии в следующем году, пишет Моника Кроули в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трудно представить иную кандидатуру, более достойную внимания Нобелевского комитета в 2019 году, чем президент Трамп, чья неустанная работа направлена на установление мира во всем мире», — говорится в тексте номинационной заявки.

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Конгрессмены выдвинули кандидатуру Трампа после того, как президент Южной Кореи Мун Джэ Ин озвучил аналогичное предложение: «Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир».

Однако, если оглянуться на прошлую деятельность Нобелевского комитета, можно прийти к выводу, что Трампу Нобелевская премия не светит. Дело не в том, что он ее не заслуживает. Напротив, его действия все больше говорят о том, что он может ее заработать. Его решение о введении против КНДР суровых экономических санкций плюс политическое и дипломатическое давление на Северную Корею и Китай способствовали возникновению новой региональной динамики и позитивным шагам со стороны КНДР.

На следующий день после того, как Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, северокорейский лидер Ким Чен Ын выпустил на свободу трех американских заключенных, которых Трамп лично поприветствовал, когда они приземлились в США.

Более того, руководство КНДР приостановило проведение ядерных испытаний и запуски баллистических ракет. Северокорейский лидер заявил, что международные наблюдатели смогут проследить за закрытием единственного известного ядерного полигона КНДР. Также Ким Чен Ын пообещал прекратить враждебные действия против Южной Кореи и начать переговоры о ликвидации ядерного оружия.

Пхеньян в прошлом уже давал обещания о начале сотрудничества и разоружении, правда, лишь для того, чтобы и дальше продвигать свою ядерную программу. Трамп узнает об искренности Ким Чен Ына, когда они встретятся лицом к лицу на историческом саммите, который должен состояться в ближайшие недели.

Однако факт остается фактом: политика «максимального давления» в конечном итоге направила ситуацию в мирное русло, денуклеаризация и официальное завершение войны между КНДР и Южной Кореей стали возможными. Ким Чен Ын осознал, что в мире появился новый бескомпромиссный глобальный шериф, который не намерен мириться с маленькими тиранами, в руках которых оказался огромный арсенал.

Нобелевская болтовня очень лестна для Трампа, но немного преждевременна. В отличие от бывшего президента США Барака Обамы, которому Нобелевскую премию мира вручили в 2009 году, Трампу придется добиться конкретных результатов, чтобы обратить на себя внимание Нобелевского комитета.

Вся проблема заключается в том, что даже в случае, если бы Трамп был единственным гарантом мира во всем мире, вероятность того, что его удостоят Нобелевской премии, осталась бы крайне низкой. С тех пор как норвежский Нобелевский комитет стал вручать премию мира, с 1901 года, он никогда не проявлял особого внимания к выдающимся американским консерваторам, не говоря уже о таких консерваторах, как Трамп.

Бывший президент США Рональд Рейган не получил Нобелевскую премию мира, даже несмотря на то, что поставил Советскую империю на колени, завершив холодную войну и освободив миллионы от коммунистического гнета. Однако в 1990 году премию получил бывший советский лидер Михаил Горбачев.

Аналогичная ситуация произошла и с 37-м президентом США Ричардом Никсоном, благодаря которому были установлены окончательные условия прекращения огня во Вьетнаме. Тогда Нобелевскую премию мира получил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, который по приказу Никсона принимал непосредственное участие в переговорах по Вьетнаму. Киссинджер был блестящим стратегом и дипломатом, но прекращения огня не было бы, если бы Никсон не принял соответствующего решения.

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Удивительно, но Нобелевский комитет обошел вниманием даже кандидатуру 42-го президента США Билла Клинтона в 1994 году, несмотря на содействие мирным переговорам между бывшим премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и бывшим председателем Палестинской национальной администрации Ясиром Арафатом, в результате которых были достигнуты договоренности в Осло.

На протяжении многих лет Нобелевский комитет вручал премию невероятно достойным людям, однако, учитывая его европейскую чувствительность и политическую предвзятость, у консерваторов мало шансов. Наверное, у бывшей звезды баскетбола Денниса Родмана больше шансов на то, чтобы получить премию мира.

Надеюсь, что я ошибаюсь. Если Трамп достигнет реального прогресса в достижении исторического мирного соглашения, надеюсь, что Нобелевский комитет сможет отказаться от своих предубеждений. Однако, если этого не произойдет, то Трамп должен знать, что у него останется нечто гораздо более ценное, чем эта золотая медаль: наследие действительно преобразующего лидерства.