Лондон, 10 мая, 2018, 23:36 — ИА Регнум. 10 мая на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 31-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 0:0.

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Статистика матча («Вест Хэм"/"МЮ»)

Удары 7/13

Удары в створ 2/6

Владение 45%/55%

Фолы 10/10

Набрав 78 очков «Манчестер Юнайтед» обеспечил себе второе место по итогам сезона 2017/18. «Вест Хэм» с 39-ю очками сохранил прописку в высшем дивизионе.

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Адриан, Крессуэлл, Огбонна, Райс, Сабалета, Куяте, Лансини, Нобл, Марио, Арнаутович, Масуаку.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Джонс, Смоллинг, Погба, Эррера, Шоу, Валенсия, МакТоминей, Санчес, Лингард.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Погба — 88, Нобл — 88.