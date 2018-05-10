В матче «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» ворота не были распечатаны
Лондон, 10 мая, 2018, 23:36 — ИА Регнум. 10 мая на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 31-го тура Английской Премьер-лиги 2017/18 между командами «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Вест Хэм"/"МЮ»)
Удары 7/13
Удары в створ 2/6
Владение 45%/55%
Фолы 10/10
Набрав 78 очков «Манчестер Юнайтед» обеспечил себе второе место по итогам сезона 2017/18. «Вест Хэм» с 39-ю очками сохранил прописку в высшем дивизионе.
Составы на матч:
«Вест Хэм»: Адриан, Крессуэлл, Огбонна, Райс, Сабалета, Куяте, Лансини, Нобл, Марио, Арнаутович, Масуаку.
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Джонс, Смоллинг, Погба, Эррера, Шоу, Валенсия, МакТоминей, Санчес, Лингард.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.
Предупреждения: Погба — 88, Нобл — 88.