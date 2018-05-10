Банжул, 10 мая, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Правительство Гамбии приняло решение выставить на торги автомобили и самолеты бывшего президента страны Яхьи Джамме, 10 мая передает агентство Reuters.

(сс) IISD Earth Negotiations Bulletin Яхья Джамме

«Флот дорогих транспортных средств… и трех самолетов, купленных бывшим президентом Яхья Джамме, были выставлены на продажу», — сообщил журналистам министр финансов Гамбии Амаду Санне.

В настоящий момент Гамбия находится в ситуации экономического кризиса. Государственный долг африканской страны достиг 130% ВВП — в том числе, благодаря последним годам правления президента Джамме.

Напомним, президент Гамбии Яхья Джамме, который правил африканской страной 22 года, не признал поражение на выборах в декабре 2016 года и заявил, что «отдаст власть только Аллаху».

«Восстановление демократии» произошло в январе 2017 года, благодаря вмешательству военных Сенегала, которые вторглись в Гамбию и привели избранного кандидата Адаму Барроу к присяге. Яхья Джамме покинул страну.