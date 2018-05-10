Саранск, 10 мая, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвером Порталем. В ходе встречи глава республики рассказал о социально-экономическом и образовательном потенциале региона, сообщили ИА REGNUM в мордовском правительстве.

E-mordovia.ru Встреча с кубинским послом

По словам Волкова, сотрудничество Мордовии и Кубы носит долгосрочный, стратегический и взаимовыгодный характер. Некоторое время назад, когда вагоностроительная отрасль России столкнулась с проблемами сбыта, контракты с кубинской стороной позволили «Рузхиммашу» преодолеть кризисные явления, сохранить коллектив, производственные мощности и получить новые рынки сбыта своей продукции.

Посол Кубы в России отметил важный вклад мордовских машиностроителей в модернизацию железнодорожной инфраструктуры этого государства, которое в условиях экономической блокады испытывает острую нехватку подготовленных специалистов, вагонного парка и энергетических мощностей.

Представитель Кубы выразил мнение, что сотрудничество сторон может охватить новые секторы, прежде всего, это обучение кубинских студентов в вузах Саранска, переподготовку и повышение квалификации кубинских инженеров и технических специалистов в области машиностроения, энергетики, строительства. Широкие возможности по экономическому взаимодействию, отметили представители сторон, имеются в области светотехники и кабельной промышленности.

Большой интерес у кубинской стороны вызвали успехи республиканских кластеров — кабельного, светотехнического, оптиковолоконного, фармацевтического.

Глава Мордовии в свою очередь отметил, в России и республике хорошо знают о достижениях кубинских врачей, которые работают по самым высоким мировым стандартам, об их высокой квалификации. И он со своей стороны высказался за самый широкий обмен опытом кубинских и мордовских врачей, использование и обучение специалистов республиканского здравоохранения лучшим медицинским практикам островного государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2017 года Волков рассказ о сотрудничестве республиканских предприятий с зарубежными партнерами.

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В республике работают пять кабельных заводов, продукция предприятий направляется кроме российского рынка в страны Западной Европы и Китай. Предприятия светотехнической отрасли, центральное из которых «Лисма», также обеспечивают отечественный рынок — каждая третья лампочка в России произведена в Саранске. Светодиоды, галогенные лампы, обыкновенные лампы экспортируются в Иран, Чехию, Венгрию, Германию.

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