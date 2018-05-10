Берлин, 10 мая, 2018, 23:05 — ИА Регнум. «Безответственным» назвали ряд немецких политиков и экспертов поведение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по отношению к России, пишет немецкое онлайн-издание Der Spiegel. Ранее Маас отверг возможность частичной отмены санкций, в отличие от поддержки такого шага его предшественником Зигмаром Габриэлем, а также предложил Западу усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Сирии, чем спровоцировал не только дебаты в Германии, но и фактическое разделение страны.

Флаг Германии

За последние годы Германия ввела санкции против России, увеличила свои военные расходы, будучи членом НАТО, а также разместила свой военный контингент в Прибалтике. Все это является частью так называемой политики сдерживания, которая, как утверждают в Берлине, не исключает усилий по поддержанию диалога с Россией.

И все же, несмотря на эти самые усилия, кризис между Россией и Западом продолжает углубляться. Напомним, что ранее посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что «сегодня ситуация хуже, чем во время холодной войны, так как мы сталкиваемся с взаимным недоверием и глубоким недопониманием. О «быстром отчуждении» в отношениях между Россией и Западом предупредил также федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штаймайер.

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Германо-российские отношения стали одной из центральных тем в ходе последних парламентских выборов, прошедших в Германии осенью 2017 года. И сейчас на этой почве в Германии существует «большое разделение» между Востоком и Западом, а также между сторонниками и противниками России, отмечает Der Spiegel.

Особо восприимчивым к новому политическому курсу Мааса оказался немецкий бизнес. Восточная Германия, в частности, имеет тесные экономические связи с Россией. Торговый оборот НПЗ Total в немецком городе Лойна, к примеру, составляет 4 миллиарда евро в год, что делает предприятие самым успешным бизнесом в федеральной земле Санксония-Анхальт. 80% нефти, перерабатываемой на заводе, поступает из России.

«Немецкие компании до сих пор рассматривают Россию в качестве важного рынка, — отмечает председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. — Но неуверенность в том, с кем и при каких обстоятельствах будет возможно вести бизнес в России в будущем, крайне вредоносна, особенно для малого и среднего бизнеса».

Никогда не было легко, но немцы были менее всего напуганы даже санкциями 2014 года, которые сделали торговлю значительно сложнее, говорит Бюхеле.

Сейчас в бизнес-среде Германии широко распространено мнение, согласно которому санкции США вводятся больше не с целью политического давления, а с целью продвижения своих собственных экономических интересов. Например, последние санкции, похоже, направлены на продвижение американского СПГ на европейский рынок. Так, по оценкам Восточного комитета, краткосрочный ущерб немецкой экономике может составить сотни миллионов евро. Пострадают порядка 60 компаний и предприятий, в частности и фирмы, занимающиеся добычей и транспортировкой нефти и газа из России.

Кроме прочего, ничто так не разделяло Германию, как вопрос строительства «Северного потока — 2». Разделение между партиями по этому вопросу настолько сильное, что ХДС и СДПГ вступили в открытую конфронтацию в Европарламенте на этой почве.

Последний спор касался того, кто же все-таки должен одобрить строительство — Брюссель или непосредственно затрагиваемые им государства. Недавно юридическая служба Европейского совета заключила, что Еврокомиссия нарушила международное право, пытаясь заблокировать строительство.

Штефан Вайль также указывает на результаты недавнего опроса, проведенного немецким исследовательским институтом Forsa, согласно которым 94% немцев считают, что хорошие отношения между Россией и Германией крайне важны, причем 68% из них высказались против ужесточения позиции в отношении РФ.

Однако отчуждение между Берлином и Москвой также оказывает влияние и на российское общество. Когда в 2010 году «Левада-центр» проводил опрос среди российских граждан относительно «врагов» и «друзей» России в мире, только 1% опрошенных классифицировали Германию как «врага» и около 25% назвали ее «другом». Тот же опрос, проведенный в прошлом году, показал, что сейчас уже почти четверть россиян воспринимает Германию как «врага».