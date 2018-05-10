Архангельск, 10 мая, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Архангельск может стать мощным центром хранения и переработки, в том числе дальневосточной рыбы. Об этом в ходе визита в Архангельск заявил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Шансы на развитие дает Северный морской путь. По словам Савчука, этот альтернативный транспортный коридор дает хорошие перспективы для поставки дальневосточной рыбы в Европу и скандинавской — в Азию.

«Мы ожидаем, что объем поставок мороженого минтая, лососевых, сельди и скумбрии может достигать 300 тысяч тонн в год. Мне кажется, что порядка 50−100 тысяч тонн мог бы взять на себя архангельский порт, который за счет рефконтейнеров мог бы этот груз обрабатывать. В Мурманске идет переработка норвежской рыбы, значит, это может делать и Архангельск. Просто для этого нужны соответствующие суда и приспособленные заводы», — заявил Петр Савчук.

Чиновник также отметил, что после выхода на полную мощность Севморпути экономический эффект в виде дополнительного вклада в ВВП ежегодно только по Архангельской области может составлять не менее 1,5 млрд рублей.

В Архангельске расширением мощностей уже занялись — в июне пройдут конкурсные процедуры в связи со строительством двух рыбоперерабатывающих заводов.

Еще одно перспективное для региона направление — создание предприятий по разведению молоди лососевых. Сегодня Россия добывает только 50 тысяч тонн лососевых.

«Мы очень зависим от санкций в этом направлении, от Норвегии, откуда поставлялись мальки. Поэтому создание таких предприятий необходимо», — подчеркнул Петр Савчук.

При этом он заявил, что окупаемость инвестиций в этом секторе будет тяжелой, однако, по его словам, государство готово субсидировать такие проекты.

«Архангельская область имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря доступности мест для выращивания лососевых», — отметил Савчук.

Добавим, что сегодня в Архангельске был представлен проект арктического рыбопромышленного кластера, который, как ожидается, позволит северным рыбопромышленным предприятиям сообща развивать отрасль. В кластер войдут предприятия Архангельской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также предприятия Карелии и Калининградской области.

Напомним, что пока нет регулярных маршрутов для поставок рыбы с Дальнего Востока в Архангельск. Кроме того, проводка рыболовных рефрижераторов с помощью ледокола значительно удорожит стоимость конечной продукции. И на сегодняшний день в Архангельске нет крупных рыбоперерабатывающих заводов.