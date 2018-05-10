Берлин, 10 мая, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил каталонскому парламенту кандидатуру на пост председателя правительства, 10 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«Наша группа предлагает члену парламента Киму Торре стать председателем каталонского правительства… взять на себя эту ответственность в ближайшие дни, чтобы правительство могло быть сформировано немедленно», — заявил Пучдемон.

Ким Торра — депутат каталонского парламента, журналист, публицист и сторонник независимости региона от Испании.

В отличие от Пучдемона и других «сепаратистов», которые ранее озвучивались парламентом Каталонии в качестве кандидата на пост главы региона, Торра не находится в политической эмиграции или испанской тюрьме.

Напомним, правительство и парламент Каталонии были обвинены правительством Испании в мятеже и разогнаны после объявления о независимости региона в октябре 2017 года.

Карлес Пучдемон эмигрировал в Бельгию, в настоящий момент бывший глава региона и лидер «сепаратистов» находится в Германии.

Через два месяца. в декабре 2017 года, Мадрид назначил внеочередные выборы в парламент Каталонии. Несмотря на давление испанских властей, большинство в новом парламенте снова заняли сторонники независимости.

Тем не менее, выборы нового главы Каталонии затянулись на пять месяцев — кандидатуры, предлагаемые парламентариями, в том числе предложение о переизбрании Пучдемона, блокировались Мадридом.

В случае, если до 22 мая парламентарии не будет сформировано правительство Каталонии, действующему парламенту также грозит переизбрание.