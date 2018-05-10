Таллин, 10 мая, 2018, 22:43 — ИА Регнум. В Минную гавань эстонской столицы Таллина прибыли тральщики первой постоянной противоминной группы НАТО, сообщает 10 мая пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В сообщении указано, что корабли планируют пополнить запасы и подготовиться к участию в военных учениях Open Spirit.

Военно-морские учения НАТО Open Spirit пройдут с 11 по 25 мая. Пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны сообщает, что эти учения организованы ВМС Эстонии. Задачей группы тральщиков будет обнаружение минных заграждений, их картографирование и последующее уничтожение.

«Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. Военно-морские силы вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер», — заявил по этому поводу командующий ВМС Эстонии капитан первого ранга Юри Саска.

В указанную противоминную группу сейчас входят пять кораблей. Среди них германский Bad Bevensen, норвежский Otra, бельгийский Narcis и голландский Urk. Флагманом группы является голландский корабль Mercuur.

Всего в военно-морских учениях НАТО Open Spirit примут участие порядка 800 военных моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая сейм Литвы одобрил предложение организовать 3−15 июня на территории страны крупные военные учения Saber Strike 2018, в которых должны принять участие более шести тыс. иностранных военнослужащих.