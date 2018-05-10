Москва, 10 мая, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Российский журналист Максим Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сегодня, 10 мая, заявил, что выходит из состава Совета при президенте России по правам человека и гражданского общества (СПЧ).

Kremlin.ru Максим Шевченко

Шевченко заявил, что его категорически не устраивает тот факт, что СПЧ не собрался в связи с некоторыми беспорядками на Пушкинской площади Москвы 5 мая, когда сторонники оппозиционного блогера Алексея Навального схлестнулись с его противниками.

«Я считаю, что публичные жесткие массовые аресты и избиение граждан неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, в том числе избитых журналистов, и представителей этих так называемых «казаков». Это требование проигнорировано», — заявил Шевченко.

Напомним, 5 мая Навальный попытался устроить несанкционированную акцию протеста в Москве на Пушкинской площади. Там собрались как его сторонники, так и ярые противники. Завязалась небольшая потасовка, в ходе которой казаки использовали свои нагайки. Правда, в результате столкновений никто существенно не пострадал и полиция быстро задержала участников несанкционированной акции.

Шевченко посчитал, что в связи с этим инцидентом необходимо собрать экстренное заседание СПЧ и обсудить ситуацию. По его словам, несмотря на то, что многие члены СПЧ поддержали его предложение, «в целом все свелось к закрытому обмену документами во внутренней переписке».

Шевченко благодарит президента России за возможность работать на общественной основе в совете. Но при этом он подчеркнул, что бюрократия, которая курирует СПЧ, совершенно не заинтересована в том, чтобы совет выполнял в полной мере те поручения, которые на него возлагал в соответствии с принципами совета президент России.

«Это была работа, мы пытались сделать много важного. На самом деле ничего не сделали вообще: мы говорили президенту о пытках, о политзаключенных, об убийствах, нарушениях прав человека. Я больше в этом спектакле участвовать не хочу», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что данное его заявление является официальным, а письменную форму заявления он разместит на своей странице в американской социальной сети Facebook.