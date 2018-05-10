Лондон, 10 мая, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, 10 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Согласно заявлению офиса премьер-министра Великобритании, Мэй поддержала «право Израиля на защиту от иранской агрессии».

«Премьер-министр осудила иранские ракетные атаки против израильских войск и заявила, что мы решительно поддерживаем право Израиля на защиту от иранской агрессии», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая Израиль нанес ракетный удар по позициям иранских военных в Сирии. Иранские военные ответили ракетным обстрелом Голанских высот, после чего Израиль атаковал позиции КСИР с использованием авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 мая с требованием к Ирану «прекратить провокации» и с заявлениями о поддержке действий Израиля выступили Белый дом США и МИД Франции.

Все три страны — Великобритания, Франция и США — так же, как Израиль, также ответственны за незаконную бомбардировку территории суверенной Сирийской Арабской Республики 14 апреля.