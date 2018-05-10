Ереван, 10 мая, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении назначен Артур Ванецян. Соответствующий приказ подписал сегодня, 10 мая, президент Армении Армен Саркисян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире

О решении назначить Ванецяна в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. До назначения 38-летний Артур Ванецян занимал должность заместителя начальника управления СНБ Еревана.

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«Функции СНБ, к сожалению, долгие годы были искажены. Как правильно отметил один эксперт, СНБ больше была участницей внутриполитических проблем, чем занималась обеспечением безопасности», — сказал Пашинян, обосновывая свое решение.

Он отметил, что те функции, которые связаны с контрразведкой и разведкой, СНБ должна полностью выполнять, поскольку это — внешний компонент безопасности.

«Вы знаете, что СНБ занимается преступлениями, связанными с контрабандой. Впредь функцией СНБ станет какое-либо злоупотребление в таможенной сфере. И, в целом, СНБ должна серьезно заняться борьбой с коррупцией. Мы должны искоренить коррупцию в Армении, и должны сделать это быстро», — подчеркнул он.

По словам премьера, оценка деятельности начальника полиции и директора СНБ будет зависеть от уровня выполнения этих функций.

«Народу нужны видимые результаты, и, начиная с этого момента, при оценке чиновников мы должны исходить из тех результатов, которые они показывают», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая по предложению премьер-министра президент Армении Армен Саркисян освободил с должности главу СНБ Армении Георгия Кутояна.