Дамаск, 10 мая, 2018, 22:21 — ИА Регнум. На площади Аль-Майсат в центре сирийской столицы Дамаска прогремел взрыв, от которого погибли два человека, сообщил 10 мая журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

(сс) ZCU Дамаск, Сирия

По его информации, в сирийской столице взорвался заминированный легковой автоболиль.

В результате взрыва погибли два человека, еще одиннадцать получили ранения различной степени тяжести.

«На площади Аль-Майсат в центральной части Дамаска в результате взрыва заминированного легкового автомобиля погибло два и ранено одиннадцать человек», — сказал Юрий Евтушенко.

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Кроме того, пока не установлено, является ли этот взрыв террористическим актом.

Причины и подробности происшествия выясняются.