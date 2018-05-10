Нижний Новгород, 10 мая, 2018, 22:13 — ИА Регнум. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в отношении 20-летнего студента техникума. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Игра

По версии следствия, 6 мая в общежитии одного из учебных учреждений в Выксе, придя в гости к хозяину одной из комнат, он нанес 23-летнему молодому человеку множественные ножевые ранения. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник же вымыл комнату и скрылся с места преступления. Тело погибшего на следующий день обнаружила родственница.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он рассказал об обстоятельствах совершения преступления, а также раскрыл причину ссоры с потерпевшим: они не поделили очередность игры на компьютере.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, а также будет предъявлено обвинение.