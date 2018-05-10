В столице Судана убит дипломат из Нигерии
Хартум, 10 мая, 2018, 22:25 — ИА Регнум. В столице Судана Хартуме убит нигерийский дипломат, 10 мая передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Сотрудник посольства Нигерии, имя которого не раскрывается, был найден мертвым в своей квартире.
Полиция уже подтвердила насильственный характер смерти нигерийского дипломата и сообщила об аресте нескольких подозреваемых.
Однако, по словам представителя полиции Омара аль-Мохтара, убийство дипломата не было «политически мотивированым».
Отметим, по информации «Аль-Арабия,» убитый сотрудник посольства являлся генеральным консулом Нигерии в Судане.