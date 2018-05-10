Хартум, 10 мая, 2018, 22:25 — ИА Регнум. В столице Судана Хартуме убит нигерийский дипломат, 10 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка СМИ

Сотрудник посольства Нигерии, имя которого не раскрывается, был найден мертвым в своей квартире.

Полиция уже подтвердила насильственный характер смерти нигерийского дипломата и сообщила об аресте нескольких подозреваемых.

Однако, по словам представителя полиции Омара аль-Мохтара, убийство дипломата не было «политически мотивированым».

Отметим, по информации «Аль-Арабия,» убитый сотрудник посольства являлся генеральным консулом Нигерии в Судане.