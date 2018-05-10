Тегеран, 10 мая, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Ограничивая право Ирана на создание ракет, США и их сателлиты пытаются нарушить право Тегерана на оборону своей страны, сообщается 10 мая в заявлении правительства Исламской республики Иран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

Правительство Ирана подчеркивает, что в стране не разрабатываются ракеты для применения оружия массового поражения.

В сообщении подчеркивается, что программа ракетной обороны Ирана рассчитана на конвенциональное вооружение и базируется на печальном опыте ирано-иракской войны.

«США и их союзники… не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (так в Иране называют войну с Ираком)», — указано в сообщении иранского правительства.

Такие действия США, подчеркивает правительство Ирана, открыто нарушают международное право, в частности 51 статью устава ООН о праве государств на самооборону.

Кроме того, комментируя подозрения США и их сателлитов в подчинении Сирии влиянию Ирана, официальный Тегеран отмечает, что поддержка, оказанная правительству Сирии, достигла нужного эффекта в борьбе с террористами и экстремистами.