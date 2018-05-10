Копенгаген, 10 мая, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Национальная хоккейная сборная Словакии одолела сборную Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

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Встреча команд Словакии и Франции, которые входят в группу А, состоялась сегодня, 10 мая, в Копенгагене.

В первом периоде словаки вырвались вперед благодаря Давиду Бондра. Во втором периоде словацкий хоккеист Давид Буц упрочил положение своей команды и на 23-й минуте загнал шайбу в ворота французов.

На 34-й минуте французы провели успешную контратаку и Валентин Клеро загнал шайбу в словацкие ворота.

Однако перед финальным свистком Михаил Чайковский из словацкой сборной установил финальный счет — 3:1.

У словаков впереди игра против сборной Швеции, а французам предстоит сразиться с австрийцами.