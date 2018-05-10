Найроби, 10 мая, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Количество людей, погибших при прорывае дамбы в Кении, увеличилось до 48 человек, сообщает 10 мая издание Standard.

Фредерик Морган. Наводнение

Ранее власти сообщали о том, что в результате прорыва дамбы «Пател» в районе Субукиа, произошедшего в ночь на 10 мая, погибли 38 человек, а еще 39 пострадали.

При этом сообщается, что судьба многих людей до сих пор неизвестна, они числятся пропавшими без вести.

По информации издания, в нескольких густонаселенных деревнях разрушены и повреждены жилые и административные здания и предприятия.

Местные власти проводят эвакуацию населения в окрестностях разрушенной дамбы. Более двух тысяч человек лишились крова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кении с начала мая не прекращаются наводнения, вызванные сильными ливнями. Из-за них погибло более 100 человек.

Общее число кенийцев, пострадавших с тех пор от стихии, превысило 260 тыс. человек.