Москва, 10 мая, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) журналист Максим Шевченко объявил о сложении с себя полномочий.

Kremlin.ru Максим Шевченко

«Итог моего призыва таков, что я официально заявляю, что выхожу из Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте РФ. В целом я не считаю для себя больше возможным оставаться членом совета», — заявил он.

Максим Шевченко пояснил, что это решение принято в связи с тем, что в Совете было проигнорировано его требование о срочном созыве СПЧ в полном составе по итогам акции 5 мая.

«Я считаю, что публичные жесткие массовые аресты и избиение граждан неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, в том числе избитых журналистов, и представителей этих так называемых «казаков». Это требование проигнорировано», — пояснил он.

По словам члена СПЧ, кандидата юридических наук, доцента, советника юстиции Мары Поляковой, решение Максима Шевченко о сложении с себя полномочий члена СПЧ можно назвать «несколько преждевременным».

«Я не слышала личных заявления Максима Шевченко по этому поводу, знаю только со слов коллег. Но это кажется немного странным, потому что если поводом послужил разгон митинга (5 мая — прим. ИА REGNUM ), то, думаю, это не совсем справедливые претензии, потому что всегда, когда происходит событие, затрагивающее конкретных людей, мы всегда проверяем информацию. То есть мы не «вслепую» начинаем сразу выступать, высказывать какие-то претензии, кого-то обвинять. Мы обязательно проверяем информацию. Это стопроцентное правило», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Мара Полякова.

«Я руковожу комиссией СПЧ по научно-правовой экспертизе, и ко мне поступают все материалы, и мы с нашими известными российскими юристами смотрим с юридической точки зрения — что произошло? И обязательно собираем доказательства. Я знаю, что председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов запросил информацию из различных организаций, которую он, как всегда, нам представит, и мы будем ее проверять, и, конечно же, реагировать», — подчеркнула Мара Полякова.

«Возможно, у Максима Шевченко какие-то другие данные и мотивы, может, он располагает большей информацией Но СПЧ пока располагает только данными СМИ, и мы должные их проверить. Мы все юристы, работавшие в правоохранительных органах. К нам стекаются жалобы граждан со всей России, мы очень тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, и, когда происходят какие-то события, мы подключаем НПО и правозащитников, чтобы они рассказали все, что им известно, мы им доверяем», — завершила свой комментарий Мара Полякова.

В свою очередь член СПЧ Ирина Киркора сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что к решению Максима Шевченко о выходе из состава СПЧ «следует относится с уважением».

«Это его право — выбрать другое направление своей деятельности. Может быть, Максиму Шевченко более подходит политическая деятельность, нежели правозащитная», — подчеркнула Ирина Киркора.

«Есть разные сюжеты, разные мнения о том, что там происходило и разные люди, с которыми надо это обсуждать и запрашивать их позиции. Делать неподготовленные выводы можно только эмоционально. Делать выводы можно будет только после того, как будут обсуждены и высказаны претензии не в пиаре и политическом пространстве, а непосредственно к тем людям, к которым есть претензии», — отметила эксперт.

По словам Ирины Киркоры, «пока мы видим только предположения».

«Возможно, во всем этом есть основа, но насколько она соответствует действительности — на 100 процентов или на 60 — надо разбираться в нюансах. СПЧ всегда подходит к своим вопросам, резолюциям и заявлениям достаточно профессионально. А профессионально — это тогда, когда проработка идет серьезно, без эмоциональных политических заявлений. Как человек, каждый может себе позволить высказываться, это уже ответственность каждого. Но орган, такой как СПЧ, консолидированную позицию должен вырабатывать, и ее представлять», — подчеркнула член СПЧ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе блогера Алексея Навального акции протеста 5 мая прошли в 94 городах России. Вне зависимости от того, согласованным или несанкционированным являлись митинг или шествие, количество людей, принявших в них участие, по данным региональных правоохранительных органов, в абсолютном большинстве городов оказалось в разы меньше заявленного организаторами.

В Москве 5 мая, по данным правоохранительных органов, участие в несанкционированном митинге на Тверской приняли около полутора тысяч человек. При том, что были заявлены 15 тысяч. Участники акции покинули согласованную для них площадку, и вышли на Пушкинскую площадь, чтобы смешаться с толпой москвичей и гостей столицы, и стали открыто провоцировать сотрудников правоохранительных органов на столкновения и задержания митингующих.

Всего на незаконной акции Алексея Навального в Москве были задержаны 658 человек, почти все из которых были отпущены в течение суток.

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