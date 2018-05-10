Ижевск, 10 мая, 2018, 21:32 — ИА Регнум. 21 мая начнется прием заявок на открытый конкурс «Команда Удмуртии», по итогам которого республика сформирует резерв управленческих кадров. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в Сколково в рамках организованного РАНХиГС обучения членов Правительства и проектных менеджеров региона, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

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По словам Бречалова, конкурс станет своеобразной ревизией всего имеющегося резерва.

«Как мы уже говорили ранее, для решения стоящих перед нами задач остро необходимы талантливые управленцы, проектные менеджеры. Конкурс «Команда Удмуртии» призван помочь выявить активных, эффективных людей, из которых мы сформируем кадровый резерв», — отметил глава Удмуртии.

К участию в конкурсе допускаются только жители республики. Участники конкурса смогут продемонстрировать свои навыки, заявить об успехах и проектах, а также получат возможность обучаться у действующих финалистов из числа «Лидеров России» и шанс выиграть образовательные гранты.

Конкурс пройдет в три этапа. 25 августа будут объявлены имена 30 победителей конкурса. Все они будут зачислены в кадровый резерв и пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Современная психология управления».

ИА REGNUM напоминает, на инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года Бречалов отметил, что республика нуждается в 150 эффективных проектных менеджерах.

«Я, естественно, формирую команду, в основной сейчас такой верхний топ-уровень — это люди, для которых, помимо зарплаты, еще более важен вызов и самореализация», — пояснил руководитель республики.

«Я понимаю, что нужно 150−200 спартанцев, которые только за челлендж работать будут, я таких не найду», — констатировал тогда Бречалов.