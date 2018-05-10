Ульяновск, 10 мая, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Муниципальное казённое учреждение «Управление делами администрации города Ульяновска» планирует взять в лизинг КАМАЗ за 8,4 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Речь идёт о финансовой аренде (лизингу) автомобиля, оснащённого КМУ (краноманипуляторная установка) на базе КАМАЗ 65 115 или эквивалента. Начальная цена контракта определена в сумме 8 408 050,21 рублей. Транспортное средства планируется арендовать на три года, оплачивая ежегодно по 3 млн рублей. Источник финансирования — муниципальный бюджет.

Отмечается, что поставляемая в лизинг техника должна быть новой. В техническом задании уточнется, что краноманипуляторная установка (КМУ) должна быть установлена между кабиной и самосвальным кузовом, указана также модель гидроманипулятора.

Аукцион состоится 1 июня.

Отметим, КАМАЗ 65 115 — это самосвал, который предназначен для перевозки строительных сыпучих и промышленных грузов массой не более 15 тонн. Он считается одной из лучших грузоперевозных машин. Стоимость нового самосвала — не менее 3,5 млн рублей.