Ереван, 10 мая, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян указом от 10 мая назначил на должность начальника полиции Армении замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна.

Sputnik/Asatur Yesayants Никол Пашинян и Валерий Осипян на митинге

Пашинян так обосновал свое решение в соцсетях: «Я подумал, что до революции я и Валерий Осипян, вы и Валерий Осипян, мы и полиция физически находились по разные стороны колючей проволоки. И я подумал, что это решение должно быть символичным, и мы бы оказались на одной стороне. Он, пожалуй, хороший символ устранения из Республики Армения этой культуры колючей проволоки. Я надеюсь, что господин Осипян оправдает надежды граждан. Сегодня от полиции многое зависит. От полиции зависит правопорядок, законность, самоощущение граждан. И я поставил четкую задачу: граждане Республики Армения должна чувствовать себя уверенно, защищенными, и ничто не должно угрожать этому».

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Согласно закону «О службе в полиции», начальником ведомства может быть лишь высокопоставленный полицейский не ниже звания полковника, проработавший в системе не менее трех лет.

Валерий Осипян был награжден экс-президентом Сержем Саргсяном медалью второй степени «За заслуги перед отечеством». Тогда общественностью это награждение было воспринято как поощрение полицейского насилия. В последние годы именно под руководством Осипяна происходил разгон мирных акций протестов. В июле 2016 года он находился в числе заложников у вооруженной группы «Сасна црер», которая захватила и две недели удерживала полк патрульно-постовой службы в Ереване.