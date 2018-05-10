Москва, 10 мая, 2018, 21:13 — ИА Регнум. 10 мая 2018 года в Государственной думе состоялось открытие выставки «Установление судеб пропавших без вести. Бессмертный полк», организованная РПОО «Бессмертный полк — Москва» в поддержку одноименного народного проекта, цель которого — содействие установлению судеб всех пропавших без вести защитников Отечества, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Kremlin.ru Владимр Путин

На открытии выступил президент Ассоциации Героев России Владимир Шаманов. Он совместно с сопредседателем народного движения «Бессмертный полк России» Николаем Земцовым выступили с предложением о выдвижении президента Российской Федерации Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

«Безусловно, олицетворением движения «Бессмертный полк», ставшего международным, является наш национальный лидер В. В. Путин — отметил Владимир Шаманов. — Российская общественная организация, объединяющая героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы, совместно с «Бессмертным полком» выступает с инициативой о выдвижении В. В. Путина на Нобелевскую премию мира».

«Глубоко символично, что сегодня шествие Бессмертного полка стало событием мирового масштаба и проходит более чем в 80 странах мира. Благодаря поддержке президента России В. В. Путина с 2015 года народное движение «Бессмертный полк» вышло на федеральный и международный уровни. Сегодня «Бессмертный полк» — это действенная форма сохранения мира и итогов Второй мировой войны».