Киев, 10 мая, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства в украинской столице в 2017 году бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Denisvoronenkov.ru Денис Вороненков, Мария Максакова

«Завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве», — сказано в сообщении прокуратуры Киева.

Организатору убийства и пятерым соучастникам предъявлены обвинения. После того как стороны ознакомятся с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд.

По данным надзорного ведомства, двое исполнителей убийства находятся под стражей. Гражданин Российской Федерации Владимир Тюрин, которого украинские правоохранители считают организатором преступления, находится в розыске. Также в розыске находятся два его соучастника — уроженец Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенц.

Напомним, Денис Вороненков вместе со своей супругой Марией Максаковой (оба были депутатами Государственной думы) в октябре 2016 года поспешно бежали на Украину, так как в России против них было начато судебное преследование.

На Украине Вороненков начал участвовать в антироссийской пропаганде, однако был застрелен 23 марта 2017 года возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. Известно, что Вороненков находился под охраной СБУ.

Генеральная прокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства якобы был Владимир Тюрин — бывший гражданский муж Максаковой. Мотивы убийства, по версии украинского следствия, были как личные, так и политические.

Сам Тюрин категорически отвергает свою причастность к убийству Вороненкова.