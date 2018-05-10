Москва, 11 мая, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудит замечания и предложения к закону о контрсанкциях, сообщает ИА REGNUM. Это уже второе широкое обсуждение инициативы.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Речь идет о законопроекте, который позволяет правительству РФ по решению президента РФ вводить ответные меры на недружественные действия США и других стран. В текущей редакции законопроект позволяет правительству ограничить или запретить ввозить на территорию РФ сельхозпродукцию, алкоголь, табак и лекарственные препараты из США и дружественным им стран. Кроме того, правительство также сможет ограничить прием иностранных граждан на работу в качестве высококвалифицированных специалистов в РФ, а также приостановить сотрудничество РФ и США в вопросе атомной и ракетостроительной промышленности. Всего прописано 16 ответных мер.

По итогам обсуждений с экспертами, деловым сообществом и институтами гражданского общества законопроект будет доработан с учетом высказанных замечаний. В частности, одно из основных предложений — сделать нормы законопроекта универсальными, а не отраслевыми.

«Полномочия, которые передаются правительству и президенту должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, при рассмотрении законопроекта в первом чтении Госдума примет специальное постановление, определяющее дальнейшие направления работы над документом.

Предполагается, что рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится 15 мая.

Острую дискуссию вызвало положение об ограничении ввоза лекарственных средств в РФ в том числе и потому, что российские аналоги лекарств не всегда обладают таким же качеством, как импортируемые. При этом профильный комитет Госдумы по охране здоровья считает принципиально важным, что никакие ограничения не будут распространяться на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах, не будет рисков снижения доступности, качества и безопасности оказания медицинской помощи гражданам. Депутаты подчеркнули, что аналоги должны обладать тем же качеством, эффективностью и безопасностью фармакологического воздействия, что и оригинальные лекарственные препараты.