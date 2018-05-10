Ижевск, 10 мая, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ижевску проведет один год в колонии общего режима за взятку. Соответствующее решение принял суд 10 мая, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

За колючей проволокой

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке.

Помимо года лишения свободы, обвиняемый лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти, сроком на 2 года.

«20 апреля 2018 года по результатам проведенной служебной проверки сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — отметили в пресс-службе управления МВД Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году сотрудник отдела МВД Ижевска договорился с предпринимателем, оказывающим услуги по доступу к сети интернет, об «общем покровительстве». За свои услуги ежемесячно через посредника он получал взятку в размере 60 тыс. рублей. Общая сумма взяток составила 120 тыс. рублей.

В феврале сотрудник МВД был задержан и заключен под стражу.

Предприниматель и посредник активно помогали следствию в раскрытии преступления, в связи с чем уголовное преследование в отношении них не осуществлялось.