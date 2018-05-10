Вашингтон, 10 мая, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили предстоящие переговоры американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном, 10 мая передает агентство Reuters.

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Согласно заявлению Белого дома, лидеры США и Японии «подтвердили общую цель добиться отказа Северной Кореи от программ разработки незаконного оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

Кроме того, стороны переговоров подтвердили свою приверженность сотрудничеству с Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут 12 июня в Сингапуре.

На предстоящих переговорах президент США надеется убедить северокорейского лидера отказаться от ядерного арсенала и закрыть программу по разработке баллистических ракет.