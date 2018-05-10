Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Действия военных Израиля в Сирии не направлены против сирийской правительственной, заявил 10 мая глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

По словам Нетаньяху, сирийские военные попали под удар только потому что открыли огонь по самолетам ВВС Израиля. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что сирийские правительственные войска изначально не являлись целью операции израильских военных.

Биньямин Нетаньяху заявил, что правительству Башара Асада было загодя направлено «ясное послание» не препятствовать ударам Израиля по иранским объектам в Сирии.

«Наши действия направлены против иранских целей в Сирии, но, если сирийская армия атакует нас, мы будем действовать против нее. Именно это и произошло», — сказал премьер-министр Израиля, комментируя ночной удар израильской авиации по сирийским батареям ПВО, открывшим огонь по самолетам ВВС Израиля, атаковавшим сирийскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 мая боевые самолеты Израиля выпустили по территории Сирии около 70 ракет. По данным Минобороны РФ, в нападении участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16.