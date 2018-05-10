Афины , 10 мая, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Российский гражданин Александр Винник, который был арестован в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию и заявил о готовности дать показания об известных ему в России преступлениях. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет России

Сообщается, что Винник написал явку с повинной в России, в которой сказано, он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании.

Винник подчеркнул, что речь может идти об очень крупных суммах.

Что касается попыток устранить Винника, то они непосредственно связаны с тем, что он пошел на сотрудничество с российским следствием. Известно, что заказ на убийство был получен по каналам, используемым профессиональными преступниками. Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающих широкий круг лиц, сообщил источник.

Напомним, ранее греческие правоохранительные органы сообщили, что получили оперативную информацию о подготовке отравления Винника. В связи с этим были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности заключенного. Уточнялось, что специальный яд должны были втереть в одежду Винника уголовники, которые находятся с ним в одной тюрьме. Изготовить подобный яд могли только высококлассные специалисты, подчеркивают греческие правоохранители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Винник был задержан в Греции местными правоохранителями по запросу США. При этом американцы не могут четко сформулировать обвинения против Винника, ему вменяют в вину создание биржи по торговле криптовалютой, что само по себе не может быть преступлением. Более того, Винник не является владельцем этой биржи — он технический специалист.

По всей видимости, США просто хотят заполучить себе довольно редкого финансового технолога, чтобы под угрозой длительных тюремных сроков склонить его к работе на американские спецслужбы.