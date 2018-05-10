Ульяновск, 10 мая, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В Ульяновске по подозрению в совершении ДТП, в котором погиб ребенок, задержали 24-летнюю женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД РФ.

73.мвд.рф Тот самый автомобиль после ДТП

«Сотрудниками полиции установлена и задержана предполагаемая виновница ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения. Повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Женщина является жительницей Ульяновской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 9 мая на проспекте Нариманова в Ульяновске автомобиль темного цвета, предположительно ВАЗ-2114, на большой скорости ехал по проспекту в сторону выезда из города.

В районе дома №106 водитель сбил ребенка, который вместе со своим родственником переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Водитель с места аварии скрылся.