Москва, 10 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. На партийной конференции, намеченной на 18−19 мая, «Единая Россия» обсудит реализацию Послания Президента РФ Федеральному Собранию, подписанного им майского указа, а также обновление идеологического курса партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на перовом заседании Экспертного совета партии, прошедшем в Москве в четверг, 10 мая.

Kremlin.ru Андрей Турчак

Он пригласил членов совета к активной работе как на конференции, так и в рамках подготовки к ней.

«18 мая на партийной конференции мы будем обсуждать направления развития партии с вектором «2026» (выборы в Государственную Думу 2021 и 2026 годов). Формат партийной конференции для нас принципиально новый, это не просто совместное заседание Высшего и Генерального советов. В работе конференции примут участие секретари региональных отделений, главы фракций в региональных заксобраниях, руководители Межрегиональных координационных советов, депутаты Госдумы, сенаторы, те, кто задействован вокруг партийных платформ и проектов. Конференция не замыкается только на коллегах-однопартийцах, она открыта для всех, в том числе для представителей экспертного сообщества. Партия нуждается в вашем компетентном, профессиональном мнении», — пояснил Андрей Турчак, обращаясь к членам Экспертного совета партии.

В ходе конференции будет обсуждаться два блока задач. Первый блок связан с реализацией Послания Президента РФ Федеральному Собранию и указа от 7 мая 2018 года. Второй блок — это обновление партии и ее идеологии.

«Обсуждение будет проходить на основе итогов муниципальных и региональных дискуссий «Единая Россия. Направление 2026», которые проходили в регионах страны с 9 по 30 апреля. В общей сложности к дискуссиям подключились почти 30 тысяч человек. Регионы направили нам свои предложения, политуправление их сейчас обрабатывает. Мы хотим, чтобы большая их часть вошла в резолюцию майской конференции с учетом экспертной оценки», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Также на конференции планируется обсудить вопросы эффективности партийного строительства, работу партийных институтов, позиционирование самой партии.

«Для нас важно повысить эффективность партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды. С учетом реализации Послания Президента часть проектов нам придется перегруппировать, переформировать. В этом мы также рассчитываем на экспертную оценку», — подчеркнул Андрей Турчак.

В рамках расширенного заседания ВСГС предусмотрены внутрипартийные дискуссии, которые будут проходить на трех тематических площадках. «Две будут посвящены реализации Послания Президента и майского указа — это блок социальной политики, а также блок экономики и развития инфраструктуры. Третья дискуссионная площадка будет полностью посвящена обновлению партии, ее идеологии», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России».

Он обратил внимание на то, что конференция станет итогом 235 межмуниципальных и 85 региональных дискуссий.

«Действительно, массив огромный, все предложения после обсуждения на конференции будут детализированы и снабжены дорожными картами. Мы планируем сформировать рабочую группу в рамках каждого направления, которая будет сопровождать реализацию выработанных предложений», — сообщил Андрей Турчак.

Наконец, в рамках конференции пройдет заседание Совета руководителей фракций «Единой России», который недавно был создан решением Президиума Генсовета. «Его деятельность будет направлена на законодательное обеспечение реализации и Послания, и майского указа Президента России», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

На заседании Экспертного совета «Единой России» председатель Высшего совета партии Борис Грызлов заявил, что первой масштабной задачей Экспертного совета является подготовка предложений по реализации целей и задач, поставленных в Послании президента и в указе от 7 мая 2018 года.

По его словам, Экспертный совет партии «Единая Россия» подготовит свои предложения по реализации Послания и указа Президента РФ и представит их на совместном заседании Высшего совета и Генерального совета партии 17−18 мая.

«Глава государства поставил девять национальных целей развития и поручил Правительству РФ разработать при участии регионов 12 национальных проектов или программ. Крайне важно, чтобы эти проекты и программы получили содействие и поддержку всей нашей Партии уже на этапе подготовки. Считаю, что идеи Экспертного совета по реализации Послания и указа Президента РФ должны быть представлены Партией на совместном заседании Высшего и Генерального советов, которое состоится 17−18 мая», — подчеркнул Борис Грызлов.

Председатель Высшего совета также отметил, что на встрече с Правительством РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что реализация майского указа требует поиска новых точек роста.

«Это очень важное заявление, которое было сделано. Предлагаю для выработки предложений Экспертного совета по реализации Послания и указа Президента организовать работу по трем направлением — социально-экономическое развитие, политическое развитие, политическая трансформация и технологическое развитие», — сказал он.

Председатель Высшего совета «Единой России» отметил, что блок социально-экономических инициатив должен включать предложения по систематизации законодательства.

«Экспертный совет не вправе игнорировать этот вопрос: нужно настроить законодательство на реализацию Послания Президента РФ и указа от 7 мая», — сказал он, предложив первому заместителю руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Андрею Исаеву координировать эту работу.

Координатором направления «Политическое развитие, политическая трансформация» предложено стать Константину Костину, а координаторами направления, посвященного технологическому развитию, директору Института ядерной физики Г.И.Будкера СО РАН Павлу Логачеву и президенту ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрию Слюсарю.

«Первоочередная задача здесь укрепить взаимодействие между российской наукой, российской промышленностью и российским образованием. И очень важно, чтобы такие направления как нацпроект в сфере образования, нацпроект в сфере науки и национальная программа «Цифровая экономика», о которой говорится в новом майском указе, не были бы изолированы друг от друга», — пояснил Борис Грызлов.

Председатель Высшего совета партии добавил, что за сотрудничество Экспертного совета с другими экспертными объединениями будет отвечать замгендиректора — директор представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт» Юрий Котляр, за взаимодействие с внешними экспертами — председатель Координационного совета Российского Социально-Консервативного союза Андрей Громов, а за сотрудничество с регионами и МКС — руководитель Политического управления аппарата ЦИК Партии Роман Романов.