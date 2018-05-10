Тегеран, 10 мая, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе должны компенсировать оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил 10 мая президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Роухани

Сообщение об этом было опубликовано на официальном портале иранского президента.

«Европа и в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить свою позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США из СВПД», — процитированы в сообщении слова Хасана Роухани.

Кроме того, в телефонном разговоре турецкий президент назвал решение Вашингтона «ошибочным и неправильным», а также отметил необходимость сохранения иранской ядерной сделки, которая обеспечивает безопасность и стабильность в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения 2015 года по иранской ядерной программе. Трамп заявил, что несмотря на соблюдение условий этого соглашения Иран готовится создать ядерное оружие. Поэтому США снова введут в действие санкции против Ирана.

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