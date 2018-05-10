Могадишо, 10 мая, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Военные Сомали и Соединенных штатов совершили совместный ред против боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 мая передает агентство Associated Press.

AMISOM Public Information Военная операция против террористов в Сомали

По сообщению военных Сомали, в результате рейда были захвачены трое боевиков группировки, ответственных за похищения и убийства в провинции Нижняя Шабель.

Военные также сообщают, что операция, которая продолжается, нацелена на «ключевой координационный центр» исламистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 мая боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военных в городе Ванлавейн, в 90 км к северо-западу от Могадишо.

В результате подрыва автотранспорта с военнослужащими армии Сомали погибли семеро солдат.