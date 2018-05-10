Таджикистан, 3 октября, 2005, 12:08 — ИА Регнум. Утром 2 октябр, автобус марки "Икарус 280", водителем которого является Тойматов Шарифджон, следуя со стороны города Курган-Тюбе, административный центр Хатлонской области, в Душанбе, на 56 км не обеспечив безопасность движения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом марки "КАВЗ", в котором находилось 25 пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября сообщил начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ МВД РТ Хабибулло Мунавваров.

Как сказал источник корреспонденту ИА REGNUM, после столкновения, автобус "КАВЗ", работавший на сжиженном газе, опрокинулся в левую сторону дороги и взорвался. В результате пожара погиб 21 человек и еще 4 пассажира получили тяжелые ранения и были доставлены в центральную районную больницу Хурасанского района Хатлонской области. Водитель "Икаруса", и находившийся в нем один пассажир, также получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в районную больницу.