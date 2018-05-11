Таджикистан и Победа — не стыдно ли лгать умолчанием?
Душанбе, 11 мая, 2018, 07:11 — ИА Регнум. В День Победы вспоминать воинское братство советских народов-победителей — это и добрая традиция, и дань исторической правде. Почему же эта традиция так старательно обходится молчанием то здесь, то там, обсуждает автор ИА REGNUM Маргарита Князева.
Особенное недоумение вызывает такое поведение, когда за «единоличное» участие в великой Победе начинают выступать главы государств на постсоветском пространстве. Но, может быть, в случае Такжикистана это просто недостаточное мастерство спичрайтеров?
В своей речи, посвященной Дню Победы, в этом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон предал тотальному умолчанию все, что касалось общей военной памяти всех республик, составлявших когда-то Советский Союз. Как-то так получилось, судя по его словам, что таджикские воины, сражавшиеся где-то по неуказанной причине со злом, прямо передали свой патриотизм воинам нынешним. А эти, нынешние, уже не отдадут ни пяди земли родного Таджикистана никакому врагу.
А ведь участие таджикистанцев в войне с фашизмом было и впрямь очень масштабным и без преувеличения героическим. Из 1,2-миллионного населения тогдашнего Таджикистана более 300 тысяч человек было в составе Красной армии, почти треть из них отдали свои жизни за Победу. Так стоит ли ради сиюминутных интересов умалчивать о том, ради чего сражались и погибали эти герои?
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