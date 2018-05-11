Душанбе, 11 мая, 2018, 07:11 — ИА Регнум. В День Победы вспоминать воинское братство советских народов-победителей — это и добрая традиция, и дань исторической правде. Почему же эта традиция так старательно обходится молчанием то здесь, то там, обсуждает автор ИА REGNUM Маргарита Князева.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

Особенное недоумение вызывает такое поведение, когда за «единоличное» участие в великой Победе начинают выступать главы государств на постсоветском пространстве. Но, может быть, в случае Такжикистана это просто недостаточное мастерство спичрайтеров?

В своей речи, посвященной Дню Победы, в этом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон предал тотальному умолчанию все, что касалось общей военной памяти всех республик, составлявших когда-то Советский Союз. Как-то так получилось, судя по его словам, что таджикские воины, сражавшиеся где-то по неуказанной причине со злом, прямо передали свой патриотизм воинам нынешним. А эти, нынешние, уже не отдадут ни пяди земли родного Таджикистана никакому врагу.

А ведь участие таджикистанцев в войне с фашизмом было и впрямь очень масштабным и без преувеличения героическим. Из 1,2-миллионного населения тогдашнего Таджикистана более 300 тысяч человек было в составе Красной армии, почти треть из них отдали свои жизни за Победу. Так стоит ли ради сиюминутных интересов умалчивать о том, ради чего сражались и погибали эти герои?

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