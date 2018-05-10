Москва, 10 мая, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что запланированный на август 2018 года саммит прикаспийских государств завершится подписанием конвенции о правовом статусе Каспия, сообщает 10 мая сетевое издание «Вести. Экономика» со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Григория Карасина.

Penyulap В Каспийском море

По его словам, в настоящее время идет интенсивная работа на экспертном уровне. Дипломат считает, что подписание конвенции на десятилетия вперед определит спокойствие в регионе.

Карасин добавил, что решение правового статуса Каспийского моря позволит также определить предсказуемость экологических и экономических инициатив прикаспийских государств.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что каспийская пятерка способна самостоятельно подойти к решению сложных вопросов правового статуса Каспийского моря.

Напомним, вопрос правового статуса Каспийского моря появился после распада Советского Союза и образования Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Сложность статуса Каспия связана с признанием его морем или озером.