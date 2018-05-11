Варшава, 11 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Успешно ли развивается борьба с «газовым монополизмом поставщиков» в Польше? Как справятся польские фермеры с уборкой урожая без своевременной помощи со стороны гастарбайтеров? С обзором этих и других новостей польской прессы знакомит редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Вопрос о преодолении «газового монополизма» на территории Европы традиционно связывался с российским «Газпромом», но в этот раз, во всяком случае, в Польше, маятник, похоже, качнулся в другую сторону. Обсуждая поставки американского сжиженного газа, участники конференции в Мендзыздрое связали поставки газа в т.н. регион Троеморья с конкретными особенностями контрактов с целью не допустить экономического проигрыша.

Особенно была подчеркнута необходимость соблюдения баланса между американскими и российскими поставками. По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, «мы хотим добиться ситуации, когда ни один из поставщиков газа в Польшу не будет монополистом». Получится ли строго следовать благим намерениям в газовой области у Польши на фоне прочих проблем в экономике?

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