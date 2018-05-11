Киев, 11 мая, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Любовь к Украине — тот самый фактор, который может объединить воинов-красноармейцев и солдат УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — с таким заявлением выступило украинское издание Zaxid.net, отметив, что кто-то закончил воевать в 45-м, а кто-то еще лет десять боролся, получая за это наказания. Как описала мероприятия 9 мая украинская пресса, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Gorod.dp.ua УПА. 9 мая в Днепропетровске

В Житомире 9 мая полиция и общественники зорко следили, чтобы в колонне, идущей к монументу Славы, не имелось запрещенной советской символики.

«Там был мальчик с ландышами. У него была пилотка, а на ней звезда, серп и молот. Я позвал полицию, и полиция вежливо попросила родителей снять, хорошо отреагировали», — говорит житомирянин Леонид Мациевский.

В Днепропетровске за мероприятиями следила Национальная полиция, сперва мешавшая движению колонны «Союза офицеров», в которой несли огромную звезду (хоть и зеленую), а также общественно-патриотические активисты, встретившие колонну у монумента Славы с плакатом «9 мая — день памяти и скорби, а не праздник». Позднее там же мужчину, доставшего красный флаг с серпом и молотом, доставили в отделение полиции.

В Черновицах председатель областного совета выступил с речью, где восхвалил проходящие по всем населенным пунктам страны мероприятия по чествованию воинов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Характерно выступил председатель Волынской областной государственной администрации, сказавший, что украинцы должны показать России, что всегда могут «дать по зубам» тем, кто посягает на нашу целостность и счастье».

О других моментах этого дня читайте в обзоре: 9 мая на Украине теперь принято проклинать Россию

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