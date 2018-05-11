Киев, 11 мая, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Крупная ядерная авария случится на одной из украинских АЭС в течение ближайших пяти лет, с вероятностью 80% прогнозирует издание Energy Research & Social Science. Как отвечают на это мнение на Украине, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Наиболее опасными издание считает Ровенскую (самую старую) и Южно-Украинскую (имеющую не решенные проблемы с охлаждением) АЭС. Однако крупный украинский эксперт, сооснователь Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич полагает, что такой серьезной проблемы нет. Он указал на данные опроса, согласно которым 92% его сограждан считают, что власть не уделяет внимания безопасности ядерной энергетики страны. И, говорит он, напрасно.

«Энергоатом» при всех экономических сложностях, долгах, отсутствии денег на развитие, отсутствии денег в фонде, за счёт которого ядерные реакторы должны выводиться из эксплуатации после окончания эксплуатации, — наши 15 энергоблоков работают надежно. Естественно, растет количество инцидентов, там рост приличный», — рассказал эксперт.

О страхе украинцев перед атомом рассказал эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан, указавший, что этот страх постоянно подкрепляется новостями с АЭС; при этом то, что из строя выходит преимущественно неатомное оборудование, мало кого интересует. Второй источник страха — слухи о выбросах и авариях.

«И пока на АЭС не обновят и не отремонтируют оборудование, сведя количество инцидентов к минимуму, нуклеофобия никуда не уйдёт», — считает эксперт Лизан.

Каковая ситуация с другими элементами украинской сферы атомной энергетики, читайте в статье: Вероятность аварии на одной из АЭС Украины в ближайшие годы — 80%: обзор

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