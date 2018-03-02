Вашингтон, 30 августа, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Численность американских военных на территории Афганистана возросла почти на 25%, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Пентагоне.

The U.S. Army Сухопутные войска США

По информации агентства, американский военный контингент в Афганистане увеличен с 8,4 тыс. до почти 11 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп описал новые задачи американской военной операции в Афганистане, назвав её частью борьбы с международным терроризмом.

В частности, он отметил, что не надо торопиться с выводом войск из Афганистана. Тогда же Трамп обещал разрешить Пентагону усилить американский контингент в этой стране. При этом Дональд Трамп заявил, что конкретная численность и сроки этого усиления сообщаться не будут, чтобы скрыть их от боевиков.