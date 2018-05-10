Будапешт, 10 мая, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Виктор Орбан в четвертый раз был избран на пост премьер-министра Венгрии. Сегодня, 10 мая, в венгерском парламенте состоялось голосование по его кандидатуре. За Орбана проголосовали 134 депутата, против — только 28.

Kremlin.ru Виктор Орбан

Орбан, который третий срок подряд будет занимать пост премьер-министра, заявил, что основной целью его кабинета станет «защита безопасности и христианской культуры» Венгрии.

Выступая в парламенте, Орбан прокомментировал критику евробюрократов в свой адрес. Новый премьер-министр подчеркнул, что Евросоюз и Венгрия нуждаются друг в друге, но для начала Брюсселю надо бы изменить свою политику.

«ЕС должен отказаться от бредовых кошмаров Соединенных Штатов Европы. (…) Он должен изменить свое мышление о миграции», — заявил Орбан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. По итогам выборов правящая коалиция из партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном и Христианско-демократической народной партии смогла получить конституционное большинство в парламенте.

Одной из ключевых тем прошедших выборов была борьба с наплывом мигрантов. Орбан и его коалиция давно и последовательно выступают против миграционной политики Евросоюза и не согласны с квотами по распределению беженцев.

Евробюрократы грозят сократить финансироваение Венгрии в рамках союзных программ из-за того, что Будапешт «подрывает верховенство права».