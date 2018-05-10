Мале, 10 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. На Мальдивах осуждены двое ранее арестованных судей Верховного суда, 10 мая передает агентство Associated Press.

Тюрьма

Двое представителей высшей судебной инстанции Мальдивских островов были признаны виновными в оказании неправомерного влияния на решения нижестоящих судов и отправлены в тюрьму на 19 месяцев каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая на Мальдивах по обвинению в «сдерживании государственного управления и правосудия» был осужден председатель Верховного суда Абдулла Саид, он будет отправлен в тюрьму на четыре месяца и 24 дня.

При этом председатель Верховного суда также обвиняется в терроризме. Ожидается, что суд над Саидом по данному обвинению состоится в ближайшее время.

Напомним, судьи и председатель Верховного суда, а также бывший президент Момун Абдул Гаюм и ряд представителей оппозиции были арестованы на Мальдивах в рамках чрезвычайного положения, введенного президентом Абдуллой Ямином в феврале.

В настоящий момент режим чрезвычайного положения снят, однако прокуратура уже возбудила против арестованных дела о терроризме и других государственных преступлениях.