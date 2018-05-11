Астана, 11 мая, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в повседневной жизни современного Казахстана казахский язык присутствует значительно больше, нежели это было в советском периоде страны, защитники казахского языка не считают вопрос закрытым. Как представлен этот язык в высшем образовании, исследовал автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Казахстан

Две крупнейшие онлайн-библиотеки Казахстана (рассматриваем именно онлайн-версии в силу их перспективности) — это Казахстанская национальная электронная библиотека (государственный проект) и сайт Кiтап. kz.

На сайте КНЭБ отображается более 41 тысячи документов, большая часть контента — 55,6% — на казахском языке, и чаще всего встречаются созданные после 1991 года документы. Примечательно, что среди документов на казахском чаще встречаются работы, написанные до этой даты. Подавляющее большинство работ на казахском языке предлагается в семи темах (всего их двадцать): «Религия», «Образование. Педагогика», «Культура. СМИ», «Искусство», «Физическая культура. Спорт», «Филология. Языкознание», «Художественная литература». Что касается документов на русском языке, они чаще встречаются в двенадцати темах — «Политика», «Экономика», «Философия, социология, психология», «Государство и право», «Военное дело. Безопасность жизнедеятельности», «Медицина. Биология. Химия», «Экология», «Физика. Математика. Кибернетика», «География. Страноведение», «Техника», «Информационно-коммуникационные технологии», «Промышленность. Сельское хозяйство». Преобладание казахского в гуманитарных и художественных дисциплинах, а русского в технических и естественных очевидно.

Анализ второй крупной библиотеки, Кiтап.kz. (которая по объему фонда в 1,8 раза уступает КНЭБ) вкупе с картиной, которую видно по сайту КНЭБ, приводит к выводу, что работы на казахском языке есть, но с очевидным уклоном в гуманитарные науки, что же касается технических и естественных, для получения информации по ним нужно знание русского или английского языков. Более того: контента не только на казахском, но и на русском языке в Казахстане производится мало.

С чем это связано, читайте в статье: Казахский язык в эпоху интернета: что может прочесть в сети носитель языка?

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