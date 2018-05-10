Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетил сегодня, 10 мая, новый хоккейный тренировочный центр в Сочи. Как сообщают «Кубанские новости», в сопровождении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой и руководителя компании «Норильский никель» Владимира Потанина он осмотрел спортивную площадку для юных хоккеистов, посетил тренажерный зал.

Kremlin.ru Владимир Путин посетил новую детскую хоккейную тренировочную базу образовательного центра «Сириус» в Сочи

Днем ранее кубанский губернатор и глава «Сириуса» обсудили строительство имеретинского лицея на базе центра, которое планируется к 2021 году.