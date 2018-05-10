Москва, 10 мая, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы Российской Федерации снизились на 2 млрд, или на 0,4% от своего объема за неделю — с 28 апреля по 3 мая. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает Банк России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Сообщается, что снижение золотовалютных резервов произошло в результате отрицательной переоценки.

По состоянию на 4 мая объем золотовалютных резервов России составил 458,4 млрд.

Напомним, золотовалютные резервы России (иногда их ещё называют международными резервами) состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в Международной валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

До начала мая несколько недель подряд золотовалютные резервы России постоянно росли. Этому способствовали покупки валюты в рамках валютного правила.

Стоит отметить, что за весь 2017 год золотовалютные резервы России выросли почти на 15%. При этом за 2017 год Россия увеличила инвестиции в ценные бумаги казначейства США на 18,6% — до $102,2 млрд.