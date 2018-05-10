Калининград, 10 мая, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Введение США санкций в отношении зенитного ракетного полка (ЗРП), который несёт боевое дежурство в Калининградской области, это высокая оценка работы ракетчиков со стороны противника. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 10 мая, информированный источник на Балтийском флоте, комментируя соответствующее заявление госдепа.

Mil.ru Расчеты ЗРК С-400 на боевом дежурстве в Калининградской области

По словам собеседника ИА REGNUM, в новом санкционном списке США значатся в основном военные учебные центры и институты России.

Единственное по-настоящему боевое подразделение, попавшее под санкции, это 183-й гвардейский зенитный ракетный Молодечненский ордена Александра Невского полк, дислоцированный в г. Гвардейске Калининградской области.

«Эта новость, можно сказать, похвала военнослужащим 183-го ЗРП», — сказал источник на Балтфлоте.

Собеседник ИА REGNUM уточнил, что полк несёт постоянное боевое дежурство в российском эксклаве, а именно — цитата — «стережёт небо Калининградской области».

«Офицеры полка восприняли введенные против них США санкции как высокую и независимую оценку противником своей работы. Есть чем гордиться», — продолжил информированный источник.

Напомним, накануне стало известно, что Вашингтон внёс в чёрный список шесть военных структур, расположенных в Ленинградской и Калининградской областях, а также Москве, Курске и Туле.

Это 183-й гвардейский зенитный ракетный полк в Гвардейске, Тульское конструкторское бюро приборостроения, научно-производственный концерн «БАРЛ» в Москве, 11-й учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный НИИ Минобороны РФ в Курске и Главное управление Генштаба ВС РФ.